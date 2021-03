Begovic: “Non sono sorpreso dalla stagione del Milan. Gigio uno dei migliori al mondo”

Asmir Begovic ha parlato della sua esperienza al Milan ai microfoni di Calciomercato.it soffermandosi su due calciatori in particolare: Ibra e Donnarumma. Le sue parole:

Sull’esperienza al Milan: “Il Milan è uno dei più grandi club a livello mondiale ed è un privilegio farne parte, vivere, respirare la tradizione e il rispetto che ha questo club. Sono stato preso per dare esperienza ai giovani e credo che abbiamo fatto cose buone che saranno importanti per il futuro”

Sulla stagione del Milan: “Sto seguendo e non sono sorpreso. Al contrario, dopo la seconda metà della scorsa stagione ero sicuro che il Milan avrebbe fatto una buona stagione. Questo è solo un passo avanti rispetto all’anno scorso. Credo che questa squadra sia capace di grandi cose. La qualificazione in Champions è una di queste”

Su Ibra: “Ha avuto un impatto enorme. La sua leadership, la sua qualità, personalità dentro e fuori dal campo hanno influenzato la squadra e la sua competitività. Sta spingendo tutto il gruppo ad essere migliore. Le sue prestazioni rendono gli altri migliori”

Sui rimpianti di non essere rimasto al Milan: “Il Bournemouth aveva bisogni di me per questa stagione. Mi piaceva il Milan e l’idea di restarci ma questa è la vita dei calciatori professionisti”

Sull’eventuale ritorno in Italia: “Non è un segreto che mi sarebbe piaciuto rimanere al Milan perchè amo il calcio italiano. La Serie A è una sfida per ogni giocatore quindi non lo escluderei. Tutto è possibile”

Sul rinnovo di Donnarumma: “Non conosco la situazione ma Gigio è uno dei migliori al mondo e tutti lo vorrebbero nella propria squadra. Gli auguro il meglio perchè è un grande atleta e professionista”