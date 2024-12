Scudetto al Milan? Seedorf è chiaro: messaggio perentorio ai tifosi

L’ex calciatore del Milan Clarence Seedorf ha parlato nel pre partita di Milan Genoa. I tifosi rossoneri hanno assistito allo spettacolo pre gara.

E’ uno spettacolo immenso quello che si è visto in questi minuti a San Siro prima di Milan Genoa. Il club rossonero affronterà la formazione rossoblù nella giornata di campionato molto importante e allo stesso tempo nell’anniversario del 125 compleanno della società milanista. Tante leggende presenti allo stadio per assistere al match.

Il Milan per l’occasione giocherà con una maglia speciale per questa sfida e per l’occasione Seedorf è una delle leggende presenti allo stadio. Ha partecipato nel pre gara allo spettacolo e ha commentato cosi il momento del club ai microfoni di DAZN difendendo in parte ciò che sta succedendo all’interno del club:

“Ho visto l’intervista di Fonseca, era davvero molto emotivo ma non credo sia stato superato il limite. Anzi credo che un messaggio del genere ogni tanto va mandato, specialmente quando rappresenti un club come il Milan. E’ giusto tutto questo”. Insomma Seedorf ha difeso l’intervista di Fonseca ed ha raccontato che non capisce il perchè questa squadra ha costanti alti e bassi, inoltre ha concordato con il telecronista chiarendo: “Beh, questa squadra è sicuramente organizzata ed attrezzata per fare molto meglio”.

Milan, Seedorf racconta le difficoltà del club

Il Milan ha cominciato la gara in questi minuti contro il Genoa, c’è attesa per vedere come se la caverà la formazione di Fonseca ma riguardo gli obiettivi stagionali l’ex calciatore e tecnico rossonero ha voluto chiarire il suo pensiero e ha voluto abbassare le aspettative per una squadra che a inizio anno veniva associata allo scudetto. Seedorf invece ha spiegato:

“Io direi di fare un passo indietro, prima c’erano Pioli, Maldini e un determinato percorso. Ora questo percorso è stato interrotto e serve tempo perchè ci sono persone nuove. L’ambiente deve ricompattarsi e capire i nuovi meccanismi attorno al Milan”. Insomma un pensiero chiaro e Seedorf sembra allontanare la parola scudetto, al momento il Milan ha bisogno di tempo e ritrovare continuità, quella che è mancata al club finora.

Il Milan ha battuto Inter e Real Madrid e poi ha fatto 1 punto contro Parma e Cagliari, e Seedorf ha infine continuato: “Quando si cambia un allenatore cambiano anche altre cose, il club deve avere pazienza e dare e avere supporto. I giocatori hanno mostrato in alcune partita di avere gran valore ma ora ci vuole invece continuità”, la chiosa finale dell’ex fuoriclasse olandese.