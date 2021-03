CF – AC Milan verso il futuro. Club sempre più moderno e innovativo

Calcio e Finanza ha pubblicato un’intervista di Off The Pitch a Lamberto Siega, direttore digital media & The Studios rossonero. La nascita di The Studios Milan Media House è un chiaro cambio di strategia dell’ AC Milan verso il digital: “Negli ultimi 14 mesi abbiamo lanciato quattro nuove piattaforme di distribuzione e altre ancora arriveranno presto. Ogni piattaforma ha un’audience specifica, le sue regole definite quando si parla di contenuti e format, e la monetizzazione non è sempre immediata”.

Il progetto è sperimentale ma le idee sono molto chiare: “Come club moderno e innovativo, l’obiettivo è diventare una società di entertainment. Vogliamo coinvolgere più di 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Per coinvolgere intendo dire riuscire a catturare una buona percentuale del loro tempo trascorso sulle piattaforme media. Ma mentre le persone spendono più tempo sui digital media, la loro capacità di concentrazione si sta riducendo. Di conseguenza, soltanto contenuti originali, creativi, unici e avvincenti possono effettivamente aiutarci nel nostro obiettivo”.

Infine il pensiero di Lamberto Siega sul futuro: “Si tratta di un processo in corso, che richiederà tempo per diventare realtà. Mentre la trasformazione digital del Milan non è ancora completata, il lancio degli Studios è fondamentale per mantenerla nella giusta direzione”.