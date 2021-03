Di Marzio: “Il Milan sta seriamente pensando a Ilicic. Donnarumma non trova una squadra perchè ogni big ha già un portiere affidabile”

Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha parlato del mercato del Milan concentrandosi sul futuro di Donnarumma e sul nome di Ilicic. Le sue parole:

Su Donnarumma: “La Juventus ha già due portieri per l’anno prossimo che sono Perin e Szazesny. Se il polacco va via i bianconeri possono provare a puntare su Donnarumma. Alo momento, però, la Juve non sembra in cerca di portieri come non lo sono tutte le big del calcio europeo. Ogni big ha un portiere affidabile ed è per questo che Donnarumma non ha ancora trovato una squadra interessata davvero a lui”

Su Ilicic: “Al di là del rinnovo o meno di Calhanoglu, il Milan sta pensando a Ilicic. Il giocatore potrebbe coronare il sogno di giocare in un top club. Massara lo seguiva già dai tempi della Roma con Monchi e il rapporto con Gasperini non è più quello di una volta. Ci sono stati contatti ma i rossoneri non vorrebbero spendere cifre troppo alte viste l’età del giocatore”