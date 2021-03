Gasperini: “Solo Inter e Juve hanno qualcosa in più di noi. Con il Milan ce la giochiamo”

Intervenuto ai microfoni dell’Eco di Bergamo, Giampiero Gasperini, ha parlato del processo di crescita dell’Atalanta e della lotta con le big in campionato. L’allenatore ha escluso il Milan dalle squadre superiori alla Dea:

“Pensiamo alla nostra dimensione. Si giocava per la salvezza, poi per restare tra le prime dieci, adesso siamo lì con le big. Solo Inter e Juventus forse hanno qualcosa in più, con le altre siamo competitivi, lo confermano le partite giocate. Poi magari Milan e Napoli spendono 100 milioni e si allontanano, ma di rimanere con queste squadre lo puoi pensare“.