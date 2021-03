Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sembra essere tutto pronto per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic anche in vista della prossima stagione.

Il centravanti svedese, grazie al decreto crescita, costerà ai rossoneri circa 10,5 milioni di euro e si legherà al club di Via Aldo Rossi per un altro anno.