GdS – Romagnoli e un futuro tutto da scrivere

In casa rossonera, da diverso tempo, è in corso una serie di trattative che dovrebbe portare al rinnovo delle pedine chiave nello scacchiere tattico di mister Pioli.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, anche Alessio Romagnoli è in trattativa con la società, considerato il contratto in scadenza nel 2022: il procuratore del capitano, Raiola, chiede un raddoppio dell’ingaggio, da 3.5 a 6 milioni.

Le ipotesi percorribili sono due: l’abbassamento delle pretese da parte dell’entourage del calciatore, oppure l’addio ai colori rossoneri, con Juventus e Barcellona alla finestra.