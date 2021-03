Gds – 100 milioni per Ibra, Tomori e Vlahovic

Il Milan inizia a pensare anche alla prossima stagione. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri avrebbero messo a disposizione 100 milioni di euro per tre obiettivi precisi. In primis per il riscatto di Fikayo Tomori, 28 milioni di euro per assicurarsi un difensore di livello come l’inglese è un’occasione davvero ghiotta.

Capitolo attaccanti. Priorità al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic anche per la prossima stagione. Sotto l’ala del campione svedese però, il Milan vorrebbe assegnargli il giovane Dusan Vlahovic della Fiorentina. Il serbo è esploso nella seconda parte di campionato e adesso è un obiettivo di alcune big. Pioli però lo ha esplicitamente richiesto e la dirigenza proverà ad accontentarlo.