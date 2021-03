Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rinnovare il proprio contratto con il club rossonero.

Il campione svedese è intenzionato a sposare per un altro anno il Diavolo, ma non farà nessuno sconto sullo stipendio. La richiesta è lo stesso ingaggio che percepisce ora, ovvero 7 milioni di euro a stagione. La volontà di continuare questa avventura è rilevante ma per i dirigente di via Aldo Rossi resta da sciogliere il nodo economico.