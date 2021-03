Mario Mandzukic è ancora un oggetto misterioso del mercato di gennaio. Il croato fin qui ha giocato qualche spezzone di gara qua e là senza però dare continuità a causa dei continui problemi fisici.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ però, il croato dovrebbe far parte della squadra anche la prossima stagione. Questo però ovviamente non significa che i rossoneri non andranno all’assalto di una punta.