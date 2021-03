Il ct Andersson tranquillizza i tifosi del Milan: “Zlatan non è infortunato, era previsto che lasciasse l’allenamento dopo 15 minuti”

Sospiro di sollievo per Stefano Pioli, che potrà contare di nuovo su Zlatan Ibrahimovic. A fare chiarezza sulle condizioni dello svedese è il ct della nazionale Janne Andersson, che in conferenza stampa ha spiegato la situazione: “Zlatan non è infortunato, era previsto che si riscaldasse solo e poi facesse un diverso lavoro. Lo stesso vale per gli altri giocatori che hanno giocato domenica perché normalmente sei più stanco due giorni dopo una partita. Ibra è disponibile domani e partirà dalla panchina“.