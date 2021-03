Il Napoli ha l’accordo per Zaccagni ma lui vorrebbe il Milan

Clamorosa indiscrezione di mercato da parte di SportMediaset. Nonostante un accordo già raggiunto tra il Verona e il Napoli per il trasferimento di Mattia Zaccagni all’ ombra del Vesuvio e tra lo stesso giocatore e il DS partenopeo Giuntoli per l’ingaggio, qualcosa potrebbe far saltare l’operazione. Cosa? Il Milan.

Secondo la redazione di SportMediaset il calciatore, saputo dell’interesse del Milan, ha rallentato l’operazione. La società rossonera ha fatto sapere al Verona di essere interessata a Zaccagni ma, a differenza di quanto fatto dal Napoli nelle scorse settimane, non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale. La richiesta di informazioni però sarebbe bastata a Zaccagni per titubare un po’ nell’accettare senza riserve la corte del Napoli, prendendo tempo per valutare anche l’eventuale opzione messa sul tavolo dal Milan.