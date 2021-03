La Stampa – Donnarumma a Raiola: “Io resto al Milan, al come pensaci tu”

Il rinnovo di Gigio Donarumma è in bilico. Se da una parte Mino Raiola prova ad estirpare in ogni modo il massimo possibile per garantire uno stipendio faraonico al giovane portierone italiano, il Milan temporeggia e prende tempo. In queste settimane è emersa l’indiscrezione de La Stampa, che chiarisce, una volta per tutte, la volontà del giovane portiere, con la seguente domanda: “Ma Gigio cosa ne pensa? Perché non prende posizione se vuole restare”.

“Io resto al Milan, alle modalità pensaci tu”. Questo, come riferisce il giornale piemontese, sarebbe l’indicazione di Donnarumma a Mino Raiola.