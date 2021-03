TS – Pian piano rientrano gli attaccanti: oggi i risultati del ricorso di Rebic, poi torneranno Leao e Mandzukic

Il Sabato Santo del weekend di Pasqua rivedrà in campo eccezionalmente tutta la Serie A: si partirà proprio dall’impegno delle 12:30, che vedrà il Milan scontrarsi con la Sampdoria, nel match valido per la 29esima giornata e in programma a San Siro. Dopo cinque giorni di riposo concessi da mister Stefano Pioli ai suoi, oggi si è tornati a lavoro a Milanello (esclusi i nazionali, ovviamente).

Anche fuori dal campo, però, la giornata di oggi sarà molto importante: infatti, come ricorda Tuttosport, arriverà il risultato del ricorso che il club rossonero ha depositato la settimana corsa per la riduzione della squalifica da due a una giornata di Ante Rebic. Avere a disposizione il croato contro la Samp sarebbe una notizia graditissima per Pioli. Intanto, l’allenatore potrebbe recuperare anche Rafael Leao, che sta recuperando dall’infortunio muscolare subito contro il Napoli. Più difficile, invece, il rientro di Mandzukic, che probabilmente dovrà lavorare almeno una settimana in più prima di ritornare in campo.