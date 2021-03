Nuovo Far Play Finanziario: il Milan potrebbe trarne beneficio

Il Far Play Finanziario va verso una nuova riforma e potrebbe cambiare radicalmente. Secondo la Gazzetta dello Sport tra i club che trarranno beneficio ci sarà il Milan che grazie a questo capovolgimento potrà tornare a investire con maggiore “spensieratezza”.

Come verranno risanati i conti del Milan?

La crisi economica che sta vivendo l’intero globo ha colpito anche la società di Ivan Gazidis, l’ultimo bilancio parla chiaro: 194,6 milioni in rosso. Cifra esorbitante che fortunatamente è scesa già a “poco più” di 100 milioni di euro.

Per rilanciare il club, l’amministratore delegato rossonero potrà giovare delle nuove regole che prevede la riforma: con le vecchie imposte del FPF il Milan avrebbe dovuto rispettare un disavanzo di 30 milioni di euro nel triennio, riconosciuta anche come regola del “break even”; ma questo limite verrà azzerato dando vita a un nuovo capitolo del Far Play Finanziario.

Quali saranno le novità del FPF 2.0?

Tra le ipotesi troviamo l’introduzione di un tetto salariale o di una tassa aggiuntiva per chi spende sul mercato oltre una certa cifra, conosciuta nei territori americani come la “Luxury Tax”.

Il Milan dunque vede all’orizzonte un futuro roseo che porterà la società a completare i progetti prefissati: valorizzazione giovani, qualificazione in Champions League e investimento nuovo stadio.