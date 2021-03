È arrivata la risposta al ricorso presentato dal Milan per la squalifica di 2 giornata comminata ad Ante Rebic per l’espulsione nel match contro il Napoli. Accolto il ricorso del Milan. Ridotta la squalifica dell’ attaccante croato da 2 a 1 giornata. La giornata di squalifica è stata commutata in 15000 euro di multa. Sabato contro la Sampdoria potrà essere in campo qualora recuperasse dall’ infiammazione all’anca.