Scaroni: “Mi piace lo stile Milan. Siamo sulla starda giusta”

Paolo Scaroni ha rilasciato nuove dichiarazioni, dopo quelle sullo stadio, ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

Sul percorso del Milan: “Siamo sulla strada giusta. Abbiam ancora tante partite da giocare e tanti ostacoli da superare ma siamo ottimisti. Continuiamo con la fiducia e la serenità che abbiamo avuto fino ad ora”

Sulla Champions: “Necessario tornarci. Lo desideriamo ma nel nostro budget non c’è scritto che arriveremo in Champions”

Sul Milan: “Questo Milan mi piace. Non possiamo vincere tutte le partite. Mi piace lo stile della squadra, dell’allenatore e del management. Non ci esaltiamo quando siamo primi, non ci abbattiamo quando siamo secondi. Soprattutto non ci lamentiamo mai: abbiamo avuto infortuni, Covid, avete mai sentito una lamentela da parte del Milan? No: questo è lo stile Milan, un ingrediente fondamentale per il nostro futuro”

Su Donnarumma e Ibrahimovic: “Queste domande vanno fatte a Gazidis e Maldini che si occupano di questi temi. Io ho fiducia nel Milan”.