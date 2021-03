Situazione infortuni, Rebic anche oggi in gruppo. Sarà titolare con la Samp

Il Milan sta recuperando i vari calciatori che non non sono stati a disposizione del tecnico Stefano Pioli per le ultime partite.

Uno di quelli pronti a tornare è Ante Rebic che, come riporta Tuttosport, sarà in campo contro la Sampdoria vista la squalifica già scontata e il problema all’anca risolto. Il croato partirà titolare probabilmente al fianco di Calhanoglu e Saelemakers.

Si attendono novità su Rafael Leao e Mario Mandzukic che si sottoporranno ad un nuovo check medico per capire quando potranno tornare ad allenarsi in gruppo.

Per il match con la Sampdoria sia il portoghese che il croato restano in dubbio ma qualche speranza di vedere (soprattutto Leao) tra i convocati c’è.

Per rivedere Romagnoli e Calabria serve ancora tempo. In particolare per il terzino che sarà l’ultimo degli attuali indisponibili a tornare in campo.