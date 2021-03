Ts – Il Milan presenta l’offerta per il rinnovo di Calhanoglu

Oggi il quotidiano Tuttosport ha analizzato il tema rinnovi in casa Milan. Oltre ai contratti in scadenza di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma i rossoneri sono alle prese con altri nodi contrattuali tra cui quello di Hakan Calhanoglu, in scadenza il prossimo 30 giugno.

La dirigenza rossonera ha presentato l’offerta al suo entourage Gordon Stipic: 3,5 milioni di euro a stagione a fronte dei 2,5 milioni percepiti ora. La richiesta del giocatore però è stata molto più esigente arrivando fino a 7 milioni euro.

La società di Via Aldo Moro ha presentato l’ultima offerta dalla quale difficilmente vorrà scostarsi: 4 milioni di euro a stagione più relativi bonus. Ora spetterà al giocatore e al suo agente prendere una decisione definitiva che razionalmente dipenderà dalla qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League.