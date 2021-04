L’ex calciatore Robert Acquafresca ha parlato del Milan ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole:

“Non è in dubbio che Ibrahimovic pesi tanto in questo Milan, sopratutto in un momento come questo. Conosco bene Pioli ed è un grandissimo allenatore. E’ bravissimo a tenere sempre i giocatori sul pezzo ma ora è mancato qualche dettaglio. Dovrà essere bravo a ritrovare i punti di forza nella sua squadra”