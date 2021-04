Ag. Maignan: “Mike ottima scelta per il Milan se Donnarrumma non dovesse rinnovare”

Bruno Satin, agente di Mike Maignan, ha parlato a Sky Sport del possibile approdo in rossonero del suo assistito in caso di mancato accordo per il rinnovo tra il Milan e Donnarumma. Ecco le sue parole:

“Credo che Mike sia un gran portiere: è l’erede di Lama, per lui è stato un esempio. É cresciuto nel vivaio del PSG, ma nel Lille è migliorato tanto in tutti gli aspetti: è stato uno dei giocatori più importanti della stagione del Lille. Sarebbe un’ottima scelta per il Milan nel caso in cui Gigio non dovesse rinnovare“.