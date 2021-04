Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, questo pomeriggio ci sarebbe stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente – tra gli altri – di Lorenzo Insigne: Vincenzo Pisacane.

Il giocatore del Napoli ha ancora un anno di contratto e un ingaggio importante, difficile una sua partenza già per quest’estate. D’altra parte, però, il classe ’92 ancora non si è espresso ufficialmente e non si è seduto al tavolo con la dirigenza azzurra per trattare il rinnovo.