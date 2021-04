Come appena riferito da Sky Sport, è iniziata l’ Assemblea di Lega. Contrariamente a quanto trapelato in mattinata, in questo momento sono presenti all’ assemblea anche i 3 top club iscritti alla Super League.

In Inghilterra, quasi in contemporanea, si sta tenendo l’assemblea dei club di Premier. All’ incontro sono assente i 6 top club iscritti alla Super League ovvero Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Chelsea FC, Arsenal FC e Tottenham Hotspur.