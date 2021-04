Baiocchini: “Tomori verrà riscattato, situazione diversa per Mandzukic. Il punto sui rinnovi”

Manuele Baiocchini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 in merito alla situazione riguardante i rinnovi di contratto e i possibili riscatti. Le parole:

“A Casa Milan si lavora sul fronte rinnovi: quelle di Donnarumma e Calhanoglu sono trattative complicate, c’è distanza. Mandzukic, a meno che non faccia benissimo in queste ultime partite, andrà via. Situazione diversa per Tomori che verrà riscattato. Ci sono delle trattative in corso per i rinnovi di Kessié e Calabria, anche per Romagnoli, ma i rossoneri stanno cercando di capire se potranno esserci delle offerte per lui. Dalot non verrà riscattato a queste cifre, valutazioni in corso invece per Brahim Diaz e Meité”.