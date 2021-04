Bennacer a Sky: “Vogliamo arrivare primi, dobbiamo dare il 200%”

Ismael Bennacer ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a riguardo della fase finale della stagione:

Sulla Nazionale: “Sono andato in Algeria per giocare la seconda partita, solo 60 minuti. Sto molto bene, è da tanto tempo che non stavo così”.

Sul campionato: “Mancano poche partite e tutti dobbiamo dare il 200%. Ci sono le ultime partite per cercare di raggiungere qualcosa di grande. Non giochiamo per arrivare secondi o terzi ma per arrivare primi. Vogliamo dare il meglio delle nostre possibilità, poi vedremo cosa succederà”.

Sul Milan: “Il Milan è una grande squadra con tantissimi tifosi. Daremo tutto fino alla fine per loro”.