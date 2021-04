Bonan: “C’è una voce sul trasferimento di Tomori al Milan”

Alessandro Bonan intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato della difesa del Milan e in particolar modo di Tomori in coppia con Kjaer: “C’è una voce maligna secondo cui il Milan sia stato favorito nell’acquisto di Tomori dal Chelsea per fare un dispetto a Conte che con il club londinese non ha ottimi rapporti. Tomori forma una coppia perfetta con Kjaer. L’inglese sa marcare in maniera perfetta, al di là dell’errore di ieri e Kjaer sa guidare la difesa anche con una semplice occhiata. Mi sembra una coppia perfetta”