Milan da scudetto in trasferta: ora bisogna fare punti in casa

Il Milan sbanca il Tardini di Parma per 3-1 e continua a viaggiare fortissimo lontano dalle mura amiche di San Siro, proprio come riporta il Corriere della Sera, sottolineando come il rendimento della truppa di Pioli in trasferta sia da scudetto.

Il quotidiano segnala come i rossoneri siano arrivati alle 13esima vittoria stagionale in trasferta, un vero e proprio record al quale fa da contraltare il fatto che il Milan non vinca in casa dal 7 febbraio, col 4-0 al Crotone.

Servirà, per mantenere il posto Champions League, cambiare registro proprio a Milano, a partire già dalla prossima giornata contro il Genoa.