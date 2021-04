Buone notizie per mister Pioli: Romagnoli ha svolto l’intero allenamento di oggi in gruppo. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, salgono le possibilità di vederlo tra i disponibili per la sfida di domenica contro il Genoa.

Gli ultimi due indisponibili rimangono Calabria e Daniel Maldini, che quest’oggi hanno svolto lavoro personalizzato a Milanello.