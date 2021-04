Come rivelato da Tuttosport, tre calciatori di proprietà del Milan ed attualmente in prestito, sono pronti a fare ritorno a Milano durante la prossima estate.

I giocatori in questione sono Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt, che non verranno riscattati rispettivamente da Atalanta, Parma e Celtic: almeno per il momento, dunque, nessun gruzzoletto, come sperato, per i rossoneri.