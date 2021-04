Aumentano le possibilità che futuro di Samu Castillejo possa essere lontano da Milanello. Di questa mattina è la notizia di una possibile partenza del laterale spagnolo a fine stagione. Secondo il quotidiano Sport, sul numero 7 rossonero è forte l’ interesse dell’ Espanyol. Il club catalano, prossimo alla promozione in Liga, avrebbe individuato in Castillejo il giusto rinforzo in attacco per il futuro.