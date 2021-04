Ceferin (Presidente UEFA): “I giocatori della SuperLega non potranno giocare in Nazionale”

Con una conferenza stampa il Presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ribadisce la linea dura contro i 12 club che hanno fondato la SuperLega. Ecco le parole del dirigente riportate da Sky

“NON VORREI CHIAMARLI QUELLA «SPORCA DOZZINA»

TUTTI UNITI – “La UEFA e il mondo del calcio sono uniti contro questa proposta orribile portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto l’idea dell’avidità. Il mondo del calcio unito, governi uniti, tutti uniti contro questo progetto senza senso“.

SQUADRE NAZIONALI – “I calciatori che parteciperanno alla Super Lega non giocheranno né il Mondiale né in Europa. Insomma, non potranno rappresentare le loro nazionali“.

L’OPERATO DELLA UEFA – “L’Uefa reinveste il 90% dei ricavi nel calcio. Quest’organo non è solo una questione di soldi, a differenza della Super Lega che lo è. Lì ci sono sli interessi di una dozzina, non vorrei chiamarli quella sporca dozzina. Il principio di base non può cambiare, la solidarietà è qualcosa di eterno. Ma per qualcuno la solidarietà non esiste, l’unica cosa che esiste è il denaro nelle loro tasche”.

ATTACCO A GAZIDIS – “Perché questi club creano la Superlega? Perché non sono gestiti bene”, ha detto. “Sono arrabbiato, nel loro comunicato parlano di solidarietà ma non sanno cosa sia la solidarietà. Vogliono essere famosi, ma diventeranno famosi nel modo sbagliato. Sono felice che siano venuti fuori, così tutti sapranno chi davvero ama il calcio”.

ASSENZA DI MERITI SPORTIVI – “Nel calcio le cose cambiano. La Juventus era in Serie B, il Manchester United prima di Ferguson non so dove fosse e l’Aston Villa allo stesso tempo era un grande club”.

SPUTO IN FACCIA – “Vorrei ringraziate tutta la famiglia del calcio, anche i club, tranne quei 12. E anche i governi. Questa idea è uno sputo in faccia a quelli che amano il calcio.E noi non lasceremo che ce lo portino via“.