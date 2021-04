Torna l’emergenza infortuni, in forte dubbio quattro titolari. Davanti pronto Leao

Tornerà in campo questa sera il Milan, alle ore 18:30, a San Siro contro il Sassuolo, per quella che sarà una gara fondamentale per il percorso verso la Champions League.

Come riportato dal Corriere della Sera, però, bisognerà fare estrema attenzione al Sassuolo, che arriverà a Milano con rabbia per la questione SuperLeague, come evidenziato da De Zerbi in conferenza stampa.

Inoltre, i rossoneri rischiano di perdere diverse pedine importanti: in dubbio per questa sfida, infatti, ci sono ben quattro titolari: Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu ed Ibrahimovic, con quest’ultimo che, in caso di forfait, verrebbe sostituito da Leao, chiamato al riscatto dopo la gara col Genoa.