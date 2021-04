Analizzando i dati delle ultime 11 giornate di campionato si può notare come il Milan abbia passato più minuti in svantaggio rispetto alle rivali per la corsa Champions.

La squadra di Pioli, infatti, ha passato 228 minuti sotto nel risultato contro i 140 della Juventus, i 168 del Napoli e i 123 dell’Atalanta.

Tra le prime 5 l’unica a non aver passato neanche un minuto in svantaggio nelle ultime 11 partite è l’Inter.