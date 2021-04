Dalla Germania, Milan tra le squadre che avrebbero incassato meno dalla Superlega

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti il contratto che i 12 club hanno firmato per aderire alla Superlega.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Spiegel, le società che ne avrebbero maggiormente beneficiato sarebbero state Barcellona e Real Madrid, ancora convinte delle bontà del progetto.

Le due grandi spagnole, infatti, avrebbero incassato 60 milioni di euro in più rispetto a tutte le altre come importo fisso. Le più penalizzate, invece, sarebbero state Milan, Inter, Atletico Madrid e Borussia Dortmund (qualora avesse aderito al progetto). Questi quattro club avrebbero in cassato il 3,8% del totale da dividersi tra le società.

Le altre invece (Juventus compresa) avrebbero incassato cifre pari al 7,7% del totale.

Un altro dettaglio che filtra riguarda le partite in esclusiva: ogni club avrebbe avuto quattro partite da trasmettere in esclusiva sui propri canali.