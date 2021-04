Dalot: “Testa al Benevento. Ibra ci ha detto di continuare a credere nel nostro lavoro”

Diogo Dalot ha parlato ai microfoni di SportMediaset rilasciando alcune dichiarazioni sul momento che sta attraversando il Milan. Il portoghese ha anche parlato di Ibra. Queste le sue parole:

Sul momento: “Sappiamo che l’ultima partita non è stata la più bella della stagione, ma per fortuna il calcio dà l’opportunità di rifarsi ogni settimana. Ora siamo concentrati per fare il meglio sabato contro il Benevento”

Sulla condizione fisica: “Non ci sono problemi fisici. Sabato abbiamo l’opportunità di fare meglio dell’ultima partita e siamo concentrati per farlo”

Su Ibra: “Con lui in campo siamo più forti. Ibra ci ha detto che dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro”