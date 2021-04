Dazn: “Superlega? Non siamo interessati”

(ANSA) – ROMA, 18 APR – “Né Dazn né Mr. Blavatnik sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussione relative alla costituzione di una SuperLega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”.

Lo tiene a precisare con una dichiarazione all’Ansa la piattaforma streaming a proposito di indiscrezioni di stampa.

“Si tratta di notizie false – aggiunge Dazn – il nostro obiettivo è quello di portare lo sport in streaming ad un numero sempre maggiore di tifosi e per farlo lavora all’acquisizione di diritti sportivi di primo livello. A questo riguardo, a differenza di quanto riportato, Dazn ci tiene a precisare che i diritti della Bundesliga per Germania, Svizzera e Austria sono stati acquisiti a giugno 2020, per le prossime quattro stagioni. Inoltre, in Inghilterra e Francia è disponibile la versione globale della piattaforma Dazn, lanciata a dicembre 2020, e dedicata al momento agli eventi di boxe; mentre in Spagna trasmette il Motomondiale, la Formula1 e numerosi altri importanti eventi sportivi tra i quali non compare, al momento, il massimo campionato di calcio spagnolo (La Liga)”. “A differenza di quanto erroneamente indicato – conclude Dazn -, Mr. Blavatnik ha una doppia cittadinanza, non tripla, essendo cittadino americano e inglese”. (ANSA).