Di Marzio: “Donnarumma e Raiola hanno risposto negativamente all’ offerta del Milan”

Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport, parla della situazione Donnarumma e delle strategie di mercato della società rossonera: “Per Ibra il rinnovo è in dirittura d’arrivo, per Donnarumma il Milan ha fatto una seconda offerta da 7 milioni più 1 di bonus, il giocatore e il suo agente non hanno dato risposta positiva. Il Milan non ha rilanciato perché considera questa offerta già molto importante. Il Milan vorrà prendere un attaccante da affiancare ad Ibra, Scamacca è uno della lista, così come il Torino e la Fiorentina per Belotti e Vlahovic. Piaccono anche Malen ed Edouard”.