Di Stefano: “Ibra in dubbio per la Lazio”

Peppe Di Stefano ha parlato da Milanello del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e delle sue condizioni in vista della Lazio. Le sue parole:

“Ibra quando è stato presente l’ha fatto a suon di gol, ma quest’anno è stato presente al 50%. Ibra ha firmato un contratto da 7 milioni di euro, ma quei soldi sono legati a bonus e presenze. Il Milan ha restituito dignità calcistica in chiave europea allo svedese. Non so se giocherà contro la Lazio, si proverà a recuperarlo fra domani e dopodomani. In questo rush finale il Milan sarà protagonista perchè avrà 3 scontri diretti contro Lazio, Juventus e Atalanta”.