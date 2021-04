Non si spengono le voci intorno al rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Non c’è ancora l’accordo tra le parti, come confermato indirettamente anche da Paolo Maldini prima della sfida vinta ieri contro il Parma.

I nomi sondati

I dirigenti rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati qualora Donnarumma dovesse lasciare il club a fine stagione e stanno sondando dei possibili sostituti. Come riportato da calciomercato.com al momento sono due i profili seguiti per sostituire il portiere della Nazionale: Mike Maignan del Lille, primo in classifica in Ligue 1, e Juan Musso, portiere dell’Udinese e della nazionale Argentina.

La priorità del Milan è sicuramente il rinnovo di Donnarumma, ma non è preclusa nessuna strada.