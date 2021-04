Ancora da decidere il futuro di Donnarumma, anche Chelsea e United sul portiere

Arrivano importanti indiscrezioni di mercato dall’Inghilterra, in particolare dal Daily Mail, per quel che riguarda il futuro di Gianluigi Donnarumma.

Come ormai noto, il portiere della Nazionale non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e più passa il tempo più le possibilità di un eventuale prolungamento tendono a diminuire. Sul portiere rossonero ci sono, ovviamente, tantissime squadre e come rivelato quotidiano inglese, Chelsea e Manchester United sarebbero tra queste e avrebbero sicuramente il potenziale economico per strappare il calciatore classe ’99 alla concorrenza.