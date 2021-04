Ancora in stand-by la trattativa per il rinnovo di Donnarumma

Se la trattativa per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic si è conclusa, nella giornata di ieri, nel migliore dei modi con la firma dello svedese, lo stesso non si può dire per quella del rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dialoghi portati avanti tra Mino Raiola e la dirigenza del Milan per il prolungamento del portiere della Nazionale, non ha ancora trovato risvolti positivi e tutto sarebbe in stand-by. Il tempo continua a scorrere, ed ora il rischio di perdere Donnarumma a costo zero a partire dal prossimo giugno, data di scadenza dell’attuale contratto, è molto alto.