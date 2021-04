Rinnovo in fase di stallo tra Donnarumma ed il Milan: Juventus sempre più pronta ad inserirsi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo tra il Milan e Gianluigi Donnarumma sarebbe ancora in fase di stallo, peraltro da diverso tempo e dunque, il legame tra i rossoneri ed il portiere della nazionale si interromperà il prossimo 30 giugno se non dovesse succedere nulla in queste settimane.

L’offerta del Milan, di circa 8 milioni di euro a stagione, è stata infatti rifiutata e la dirigenza della Juventus, intanto, rimane ad osservare l’evolversi della situazione che potrebbe diventare una clamorosa opportunità di mercato per i bianconeri, che potrebbero voler fare uno sforzo economico, in un periodo storico delicato, per strappare via alla concorrenza uno dei migliori portieri d’Europa.