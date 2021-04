Dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 contro la Lazio, il Milan rischia di compromettere definitivamente la corsa alla prossima Champions League.

C’è però un’immagine che fa decisamente infuriare i tifosi rossoneri, vale a dire i sorrisi di Gianluigi Donnarumma al termine dalla gara con l’ex compagno di squadra Pepe Reina.

In un momento complicato della stagione del Milan con un rinnovo tutt’altro che in arrivo, la reazione del portierone rossonero non resterà inosservata.