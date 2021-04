Dopo Leao il Milan punta ancora in Francia: occhi su Louza e Soumaré

Negli ultimi anni il Milan sta provando a cercare giovani talenti oltre che in Italia (vedi Tonali) anche all’estero. Se il prestito di Tomori (dal Chelsea) si sta rivelando un’operazione ben azzecata, anche quella di Rafael Leao (dal Lille) si può giudicare più che sufficiente.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda attorno, ed avrebbe individuato due nuovi obiettivi proprio in Francia: si tratta di Imran Louza del Nantes e Boubakary Soumaré del Lille, proprio la stessa ex squadra dove il giovane portoghese si è messo in mostra.