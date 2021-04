Focolaio in Nazionale, anche Grifo positivo

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Friburgo ha ufficializzato la positività di Grifo. il comunicato: “Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi“.

Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi anche Vincenzo Grifo è risultato positivo al Covid. Da Coverciano erano emerse le positività di diversi componenti dello staff azzurro, oltre a quelle di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e appunto quella di Florenzi. A queste bisogna adesso aggiungere anche la positività di Vincenzo Grifo. Dalla Germania, infatti, è arrivata la notizia che il calciatore azzurro ha contratto il Coronavirus. (ANSA)