Nelle ultime settimane stiamo vedendo il peggior Milan della gestione Stefano Pioli. Una forma fisica lontana dai tempi migliori e una condizione mentale che sta incidendo, e non poco, sul rendimento dei rossoneri. Quello che non è cambiato è la sinergia tra dirigenza, allenatore e squadra. La qualificazione alla prossima Champions League è lì, i rossoneri non vogliono farsela sfuggire e ci proveranno fino all’ultima giornata, quando ci sarà lo scontro diretto con l’Atalanta.

Quale futuro per Pioli?

La mancata qualificazione in Champions potrebbe non incidere sul futuro. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, Elliott avrebbe già deciso di confermare Stefano Pioli anche in caso di mancato arrivo nelle prime quattro posizioni. Questo anche per un motivo ben preciso, nessuno aveva chiesto al tecnico ad inizio stagione lo Scudetto o la qualificazione in Champions. Il rapporto con Maldini e Ibrahimovic è poi altamente positivo, altro motivo che incide nella volontà di proseguire il rapporto.

Eventuali ribaltoni in caso di finale totalmente disastroso non sono esclusi, ma al momento la volontà della società sembra molto chiara: Pioli sarà alla guida della squadra anche il prossimo anno.