Milan, Pioli si gioca tutto in questo finale di stagione, compresa la panchina

In un momento di estrema difficoltà, la società rossonera, oltre che a riflettere sui giocatori, pensa anche al futuro di Stefano Pioli, la cui conferma, fino a qualche settimana fa, pareva scontata.

Secondo la Gazzetta dello Sport, al tecnico emiliano basterà arrivare fra le prime quattro e conquistare l’accesso alla prossima Champions League per essere sicuro di avere salda la panchina.

Non arrivare nella massima competizione europea metterebbe tutti in discussione, compreso quindi Pioli, che però non ha alcuna intenzione di pensare a questa eventualità.