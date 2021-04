Milan, altra panchina per Romagnoli: il suo futuro non è mai stato così incerto

Per la gara di questa sera contro il Sassuolo, Stefano Pioli dovrebbe riproporre la coppia difensiva composta da Simon Kjaer e da Fikayo Tomori, relegando nuovamente in panchina Alessio Romagnoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri Pioli ha parlato del capitano rossonero: “Alessio ha avuto un normalissimo calo di rendimento dopo aver dato tanto, non è al cento per cento ma presto lo sarà“.

La situazione legata al campo proietta, per forza di cose, l’attenzione alla questione rinnovo di contratto: la situazione del difensore è attualmente passata in secondo piano, con un futuro più che in bilico.