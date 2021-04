GdS – Milan, si valuta il ritorno di Pessina: lo sconto del 50% intriga il diavolo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sul discorso relativo all’interesse da parte del Milan nei confronti di Matteo Pessina, trequartista dell’Atalanta ed ex vivaio rossonero.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il dialogo per il rinnovo fra la Dea ed il giovane centrocampista (scadenza 30 giugno 2022) è in fase di stallo, e il Milan starebbe così osservando la situazione per capire i margini di azione.

Inoltre, i rossoneri potrebbero sfruttare lo sconto del 50% legato all’operazione Conti del 2017 per strappare ai bergamaschi il giocatore: molto dipenderà però dal piazzamento finale in campionato, con la Champions che sarebbe certamente un biglietto intrigante per il classe 1997.