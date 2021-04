GdS – Donnarumma più lontano, ma Ibra resta: attesa l’ufficialità del rinnovo in settimana

“Gigio più lontanto, ma resta Ibra“, così stamane La Gazzetta dello Sport si focalizza sul futuro di due perni rossoneri.

Nonostante il forte senso di appartenenza al club, infatti, non è da escludere che le strade di Donnarumma e del Milan possano separarsi: la società è chiamata a prendere una decisione entro maggio sul destino dell’estremo difensore rossonero, per cui da tempo si muove il Paris Saint-Germain, con il ds Leonardo in costante contatto con l’agente del giocatore.

D’altra parte, però, i tifosi possono gioire per l’ufficialità di un rinnovo che potrebbe arrivare già in settimana, ovvero quello di Zlatan Ibrahimovic: dopo aver raggiunto l’intesa sull’ingaggio da 7 milioni di euro, c’è il sì fino al 2022, con lo svedese che ad ottobre compirà 40 anni, proprio a Milano.